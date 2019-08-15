Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de kamyon traktöre çarptı: 3 yaralı
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Osmaneli'de kamyon traktöre çarptı: 3 yaralı

13 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun traktöre çapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun traktöre çapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Kazanç yönetimindeki 34 HF 7292 plakalı kamyon, Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giderken Osmaneli Kavşağı'nda Ahmet Aka'nın kullandığı 11 EF 428 plakalı domates yüklü traktöre çarptı.
Kazada, traktör sürücüsü Ahmet Aka ile aynı araçtaki eşi Nagihan ve oğlu Yalçın Aka yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Traktördeki domateslerin yola saçılması nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:09 Kaynak: AA
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