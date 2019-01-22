Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de Kan Bağışı Kampanyası

Osmaneli'de Kan Bağışı Kampanyası

16 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Osmaneli'de Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde kurulan stantlarda, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve vatandaşlar kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, konuya ilişkin açıklamasında, bir ünite kanın üç hastanın hayatını kurtarabilecek kadar önemli olduğunu söyledi.

Kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yavuz, "Kan vermek sağlıktır çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekir. Hem bağışçılar hem de verilen kanlardan faydalanacak insanlar için kan hayattır." dedi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezinden Dr. Emre Kalaycı da kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Bilecik, Osmaneli, Güncel
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