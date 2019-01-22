Osmaneli'de Kan Bağışı Kampanyası
16 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Hükümet
Konağı önünde kurulan stantlarda, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin
ve vatandaşlar kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, konuya ilişkin açıklamasında, bir ünite kanın üç hastanın hayatını kurtarabilecek kadar önemli olduğunu söyledi.
Kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yavuz, "Kan vermek sağlıktır çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekir. Hem bağışçılar hem de verilen kanlardan faydalanacak insanlar için kan hayattır." dedi. Eskişehir
Kızılay Kan Merkezinden Dr. Emre Kalaycı da kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:38 Kaynak: AA
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