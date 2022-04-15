Osmaneli'de "Kapını kilitle hırsıza fırsat verme" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Osmaneli'de "Kapını kilitle hırsıza fırsat verme" projesi tanıtıldı

15.04.2022 17:08
Osmaneli'de "Kapını kilitle hırsıza fırsat verme" projesi tanıtıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları broşürlerle ev ve iş yerlerinde meydana gelebilecek ohırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları broşürlerle ev ve iş yerlerinde meydana gelebilecek ohırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce planlanan proje kapsamında muhtemel hırsızlık olayları hakkında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşların bilinçlendirilerek hırsızlık olaylarının önlenmesi için "Kapını kilitle hırsıza fırsat verme" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında vatandaşlardan en küçük bir şüphe durumunda hiç zaman kaybetmeden 112 ve 155 ihbar hattını verimli kullanmaları istendi.

Projeyle vatandaşları suç oluşmadan önce bilinçlendirmek ve olası mağduriyetin yaşamasını engellemenin hedeflendiği ifade edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'de 'Kapını kilitle hırsıza fırsat verme' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaneli'de "Kapını kilitle hırsıza fırsat verme" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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