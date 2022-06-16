Kazada yaralanan olmazken yola saçılan zarar görmeyen bazı karpuzlar, vatandaşların da yardımı ile başka kamyonete yüklendi.

Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaneli'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı - Son Dakika

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