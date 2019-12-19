Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika

Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Osmaneli'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi.


Osmaneli Kaymakamlığında düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler Celal Talip ve Rafet Çak ile Recai Özbey adına eşi Perihan Özbey'e madalya ve beratları verildi.

Yavuz, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gösterdikleri kahramanlık mücadelesiyle gazi olan gazilerimizin ve yakınlarının madalya ve berat belgelerini onur ve gururla takdim ediyoruz. Vatanımıza fedakarca hizmet eden gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile ülkemizde ve sınırlarımız dışında, ülkemizin bekası adına canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum."

Hatice Çarpar, Osmaneli, Bilecik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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