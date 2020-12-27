Osmaneli'de kış sebzesi hasadı günlük 300 işçiye ekmek kapısı oluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ıspanak, pırasa, karnabahar, lahana gibi kış sebzelerinin hasadında çalışan, çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, zorlu kış şartlarında topladıkları ürünler için günlük 90 lira kazanıyor.

Hasat süresince her gün ortalama 300 işçi, sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, kış ürünlerinin zor şartlar altında çalışan kadın işçilere ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Eylül ayında ekimi yapılan ve aralık ayında hasadına başlanan ıspanağın, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olduğunu belirten Ünver, başta Marmara Bölgesi olmak üzere çevre illerin ıspanak, karnabahar, lahana ve pırasa gibi sebze ihtiyacının önemli bölümünü karşıladıklarını anlattı.

İşçilerin tarlalarda yaklaşık 8 saat çalıştığını aktaran Ünver, şöyle devam etti:

"Şu anda ıspanak hasadı yapılıyor. Havalar kurak gittiğinden, su olmadığından herkes üretim yapamıyor. Yani sulama olursa üretim oluyor, sulama olmazsa üretim olmuyor. bu nedenle maliyetler de yükseldi. Ispanağın kilogramı 3-4 liradan teslim ediliyor. Havaların kurak gitmesi ve ayazdan dolayı verim düşüşü oluyor."

Ünver, Osmaneli'nin verimli topraklara sahip bir ilçe olduğunu vurguladı.

Bölgenin toprak ve hava yapısının çok önemli olduğunu dile getiren Ünver, "Şu anda ıspanak olan yer, yazın karpuz tarlasıydı. Karpuz aldıktan sonra ıspanak var. Burası bittikten sonra bir kez daha ıspanak dikmeyi hedefliyorlar. Nisan ayında da onun hasadı yapılır. Yılda 3 hasat yapılıyor. Yaz, kış, kar demiyoruz. Kadın işçilerimiz devamlı arazideler. Bacasız sanayiyiz. Günlük ortalama 300 kişiye iş veriliyor." dedi.

Ünver, ıspanağın İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

İlçede 20 yıldır ıspanak üretiminde çalışan Mürşide Karaca da kış tarımının zorluğuna dikkat çekerek, ekmeklerini topraktan çıkardıklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini anlatan Karaca, "İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy hallerine gönderiyoruz. Kendi tarlamızda 90-95 işçi çalışıyor, günlük 2 bin 500 kasa kesiyoruz. Bu sene fiyatlar güzel." diye konuştu.

Necla Ünlü (53) ise kendilerine iş kapısı çıktığını, eve katkılarının olduğunu ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirerek, ayakları ve kollarının üşümemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Geçmişte sırtlarında çocuklarıyla kesime geldiklerini ifade eden Sevcivan Karaca (75), tarlalarda büyüdüklerini anlattı.

Küçük yaşlardan bu yana çiftçilikle uğraştığını aktaran Ufuk Karaca, günlük ortalama 150 kişiye iş imkanı sağladıkları bilgisini verdi.