Osmaneli'de öğrencilerden Kaymakam Ünal'a 23 Nisan ziyareti - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını temsili olarak ikinci sınıf öğrencisi Alparslan Aydın'a teslim etti.

Osmaneli İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Aydın, ilk icraat olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş'ten okulun bahçesinde tehlike arz eden yerin tel örgü ile çevrilerek tedbir alınmasını ve okul bahçesinde yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

Aydın ardından ilçedeki sahipsiz köpeklerin toplanması için belediye yetkililerine talimat verdi.

Daha sonra Kaymakam Ünal, Aydın'a günün anısına çiçek takdim etti.

Etkinliğin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Osmaneli İlkokulu Müdürü Şenol Altıntaş ve okulun öğretmenlerinden Nurten Arslan ile birlikte Balaban İlkokulu bahçesinde Gezen Sinema Tırını ziyaret etti.