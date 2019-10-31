Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de okulda eski eşya sergisi
Son Dakika Güncel Osmaneli'de okulda eski eşya sergisi

Osmaneli'de okulda eski eşya sergisi

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir ilkokulun sınıf öğretmenleri ve öğrencileri eski eşyalardan oluşan sergi açtı.

Osmaneli'de okulda eski eşya sergisi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir ilkokulun sınıf öğretmenleri ve öğrencileri eski eşyalardan oluşan sergi açtı.


"Milli Değerlerimize ve Kültürel Eserlerimize Sahip Çıkıyoruz Projesi" kapsamında Osmaneli İlkokulunda izlenime sunulan sergi ilgi gördü.


Okulun 4. sınıf öğretmeni Dilek İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer sınıf öğretmeni arkadaşlarımız ile öğrencilerimizin evlerinde kullanmadıkları eski eşyalarla okulda sergi açmaya karar verdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenler, evlerinden giyimden ev eşyalarına, ocaktan radyolara, ütülerden paralara ve el fenerlerine kadar eşya getirdi. Sergimiz öğrencilerimiz ve veliler tarafından ilgiyle karşılandı. Diğer okullardan da sergimizi gezmeye gelenler oluyor." dedi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, belediye yetkilileri, okul müdürleri, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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