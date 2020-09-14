Osmaneli'de polis ve jandarmadan maske denetimi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Denetimlerde vatandaşların genellikle kurallara uyduğu görüldü. Maskesi bulunmayan ya da düzgün bir şekilde takmayanlara ise uyarılarda bulunuldu.

Maske takma kuralına uymadığı belirlenen 18 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 16 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe merkezi ve köylerde salgınla mücadele için denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.