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Osmaneli' de Ramazan Bayram kutlamaları

55 dakika önce

Bilecik' in Osmaneli ilçesinde protokol ve vatandaşlar Bayram namazı sonrası Fatih caminde bayramlaştı.

Osmaneli' de Ramazan Bayram kutlamaları, System.String[]
Bilecik' in Osmaneli ilçesinde protokol ve vatandaşlar Bayram namazı sonrası Fatih caminde bayramlaştı.

Bayram namazı sonrası Fatih Caminde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can yılmaz, MHP İlçe Başkanı Abdullah Küçük ile kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yavuz Bayram namazı çıkışında vatandaşlar ile bayramlaşarak sohbet etti. Dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulunulan Ramazan Bayramı kutlamalarında, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Kaymakam Yavuz, bayramların sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade ederek bayramların küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günler olduğunu belirtti. Bayram dönemlerinde trafik akışının hem şehir içlerinde, hem de karayollarında oldukça arttığını ifade eden Yavuz, "Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler acılara dönüşmesin" ifadelerini kullandı.

Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek, polis memurlarıyla bayramlaştı. Emniyet Müdürlüğünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçildi. Kaymakam Yavuz karakolda askerlerle teker teker bayramlaşarak askerlerle sohbet etti. Protokol daha sonra ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etmesiyle bayramlaşma programı sona erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Fatih, Osmaneli, Güncel
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