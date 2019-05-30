Osmaneli'de şehit ve gazi aileleri ile iş adamları iftarda buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu şehit ve gazi aileleri ile is adamlarına verilen iftar programına katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu şehit ve gazi aileleri ile is adamlarına verilen iftar programına katıldı.



Vali Şentürk, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş'ın duasının ardından yaptığı konuşmada, vatan için evlatlarını şehit vermiş şehit ve gazi aileleri ile iş verenlerle iftarda bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek ülkede özgürce, birlik ve beraberlik içerisinde başı dik olarak yaşanmasında vatan için canını feda edebilecek insanların olmasıyla mümkün olduğunu söyledi.



Şehit ve gazi ailelerine minnetlerini sunan Vali Şentürk, şöyle konuştu:



"Biz hepimiz biriz, beraberiz ve gücümüz o samimi içten birbirimize olan sevgiyle bağlılığımızdan geliyor. Amacımız bu birliğimizi daha da güçlendirmektir. Bu sofraya hep birlikte oturduk. İşverenlerde iş alanlarda aynı masada aynı tabakta iftarımızı açtık. Bugün iki şehidimiz var. Vatan için hala güvenlik güçlerimiz canla başla mücadele veriyorlar. Ülkemizde birliğimize, bütünlüğümüze zarar verebilecek düşünce ve eylem içerisinde olan kim varsa onları bertaraf etmek üzere topyekun hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin bir ayağıdır. Bir başka ayağı da ülkemizin refaha ermesi, insanlarımızın daha da en gelişmiş ülkelerdeki refah ve mutluluk seviyesini ermeleriyle mümkün olacaktır. O da üretmekle mümkün olacaktır. O da iş vermekle olur. Hepimiz bir ifa ediyor. Temel prensibimiz de bu görevlerimizi çok iyi yapalım. Birbirimizi destekleyerek yapalım. Böyle bir toplum inşa edebilirsek o zaman nereden bir rüzgar eserse essin bizi asla sarsamaz ve huzurumuzu kaçıramaz."



İftar programına Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri, vatani görevini yapan Mehmetçikler, şehit ve gazi aileleri ile iş adamları katıldı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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