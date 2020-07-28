Osmaneli'de seyir halindeki kamyonette yangın - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bilecik- Sakarya kara yolunun Osmaneli Kavşağı mevkisinde Karpuz Hali yakınında seyreden Mustafa Çakır idaresindeki 81 BL 199 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:09

Kaynak: AA

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