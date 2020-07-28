Osmaneli'de seyir halindeki kamyonette yangın - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik- Sakarya kara yolunun Osmaneli Kavşağı mevkisinde Karpuz Hali yakınında seyreden Mustafa Çakır idaresindeki 81 BL 199 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracı yol kenarında durduran sürücü, kamyonetten indi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Kamyonette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.