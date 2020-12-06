Osmaneli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri, sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçede sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

"Siz evinizde kalın, dostlarımız bize emanet." sloganıyla çalışmalarını sürdüren ve belirlenen 10 noktaya yem ve mama bırakan polis ekipleri, süreç sonuna kadar sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını karşılayacak.

Komiser Yardımcısı Emirhan Pıçakcı, yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için kısıtlamalar öncesinde çalışma yaptıklarını bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan'ın konuya hassasiyetle yaklaştığını belirten Pıçakcı, "Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamalarında yaptığımız uygulamaların yanı sıra bir ekibimiz kısıtlamalardan dolayı besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama, et parçaları ve su veriyor. Onları aç bırakmamak istiyoruz, kısıtlamalar boyunca çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.