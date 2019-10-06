Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı

9 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ergün Güler (72) yönetimindeki 34 EU 0738 plakalı hafif ticari araç, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Azize Güler yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ergün Güler, Osmaneli, İçmeler, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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