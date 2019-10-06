Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı
9 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ergün Güler (72) yönetimindeki 34 EU 0738 plakalı hafif ticari araç, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Azize Güler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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