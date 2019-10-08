Son Dakika Haberleri: Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı

Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı

39 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Mehmet Dokuyucu (21) yönetimindeki 34 RA 4524 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolu İçmeler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Dokuyucu ve aynı araçtaki Ahmet Donat (20), sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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