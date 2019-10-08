Osmaneli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:48 Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mehmet Dokuyucu (21) yönetimindeki 34 RA 4524 plakalı otomobil, Bilecik- Sakarya kara yolu İçmeler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Dokuyucu ve aynı araçtaki Ahmet Donat (20), sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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