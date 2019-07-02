Osmaneli'de trafik kazası: 3 yaralı
33 dakika önce
Osmaneli ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaneli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: AA
ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Dörtyol
Kavşağı'nda, Ankara
Caddesi'nden İstanbul
istikametine giden Mıktat Y. (64) idaresindeki 16 R 2237 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi
'nden gelen Hüner İ. (38) yönetimindeki 16 BNR 09 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mıktat Y. ve aynı araçta bulunan Perihan Y. (61) ile Azra K. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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