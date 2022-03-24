Osmaneli'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi - Son Dakika
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Osmaneli'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

24.03.2022 10:30
Osmaneli'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi

Osmaneli Belediyesi tarafından "Bir Türkü Yaşat" projesi kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından "Bir Türkü Yaşat" projesi kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonunda koro şefi Ayhan Çil yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, pek çok türküyü koro ve solo olarak seslendirdi.

Konserde farklı türküleri Osmaneliler için seslendiren koro izleyenler tarafından alkışlandı.

Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin muhteşem bir konser izlediklerini ifade etti.

Şahin, konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konsere, Kaymakam Yüksel Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Şahin, Koro Şefi Ayhan Çil'e ve korosuna çiçek takdim etti.

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Türk Halk Müziği, Osmaneli, Düğün, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi - Son Dakika


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