Osmaneli'de yamaç paraşütü uçuşları ilgi görüyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediyenin destekleriyle devam eden yamaç paraşütü uçuşları ilgi görüyor.

1000 metre yükseklikteki Hisarcık Köyü Pisti ve ilçe merkezindeki Ayı Kaya Pisti, yamaç paraşütçülerinin yoğun ilgisini çekiyor ve pistler boş kalmıyor.

Hisarcık Köyü Pisti'nde, milli paraşüt sporcusu ve antrenör Semih Sayır ile 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanı Osman Kıvrak'ın da aralarında olduğu grup tarafından uçuşlar gerçekleştirildi.

2 bin metre yüksekliğe ulaşan sporcuların yanında, yeni tecrübe süresini doldurmaya çalışan sporcular da atlayışlar yaptı.

Uçuşları izleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanı Osman Kıvrak ve Yamaç Paraşütü Milli Takım Hocası Semih Sayır'a, ilçemizde yamaç paraşütü sporu için verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.