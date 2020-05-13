Osmaneli'de yasağa uymayarak gölette balık avlayan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Çerkeşli Göleti'nde kaçak olarak balık avlayan 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avlandığı ihbarı üzerine gölete gitti.
Ekipler, balık avlayan 9 kişiyi tespit etti.
Bölgede bulunan 27 olta ve bir zıpkına el koyan ekipler, bu kişiler hakkında gölette üreme döneminde bulunulması ve Kovid-19 salgını sebebiyle devam eden su ürünleri av yasağı dolayısıyla işlem başlattı.
Jandarma ekipleri, tutulan balıkları ise tekrar gölete bıraktı.