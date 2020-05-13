Osmaneli'de yasağa uymayarak gölette balık avlayan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaneli'de yasağa uymayarak gölette balık avlayan 9 kişi yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Çerkeşli Göleti'nde kaçak olarak balık avlayan 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Çerkeşli Göleti'nde kaçak olarak balık avlayan 9 kişi hakkında işlem başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balık avlandığı ihbarı üzerine gölete gitti. Ekipler, balık avlayan 9 kişiyi tespit etti. Bölgede bulunan 27 olta ve bir zıpkına el koyan ekipler, bu kişiler hakkında gölette üreme döneminde bulunulması ve Kovid-19 salgını sebebiyle devam eden su ürünleri av yasağı dolayısıyla işlem başlattı. Jandarma ekipleri, tutulan balıkları ise tekrar gölete bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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