Osmaneli'den Makedonya'ya acı biber ihracatı başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetişen 'Osmaneli kırmızı acı biberi' Makedonya'ya gönderilmesine başlandı.

İlçeye bağlı Medetli ve Düzmeşe köylerinde yetiştirilen kırmızı ve yeşil renkleri olan 'Osmaneli kırmızı acı biberleri' Makedonya, Slovenya gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başladı. İlk etaptan 300 ton acı biberin Makedonya'ya gönderilmesine başlanırken, diğer ülkelere de ihracatın önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinden sevk edilen ürünlerin buradan yurt dışına gittiğini Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Geçmişte ilçemizde özellikle toz biber imalathanelerinde işlenerek satılan meşhur 'Osmaneli kırmızı acı biberi'nin tekrar üretimine ve satışına başlanması çiftçimiz için çok değerli bir ürünün daha kazanılmasına katkı sağladı. Şu an 20 kadının ambalajlama işlemi için çalıştığı kırmızı acı biberinin istihdam açısından da ilçemize olumlu etkisi oldu. Kış sebzeleri ilçemizde artık çok daha fazla ekilmeli. Osmaneli Belediyesi Toptancı Halimizdeki alıcı şirketler artık 12 ay alabilecekleri ürün talep ediyorlar. Özellikle karnabahar, lahana, pırasa, ıspanak, havuç, turp, marul gibi sebzeleri çiftçimiz çok daha fazla üretmeli. Osmaneli halkı olarak her konuda birlik ve beraberlik içinde ilçemizin yükseliş ve büyümesi için çaba göstermeliyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe ziraat odamız, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizle Osmaneli Belediyesi olarak işbirliği yapıyoruz. Tarımda toptancı hali, mezbaha, Yöresel Ürün Üretme tesislerimize inşallah bu dönemde soğuk hava deposu ve merkezde yeni bir paketleme tesisi de ekleyeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi. - BİLECİK