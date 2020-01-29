Osmaneli Gençlik Merkezi için girişimler başladı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut, tarihi Osmaneli Konaklarını gezerek Gençlik Merkezi için fikir alışverişinde bulundu.



Osmaneli'nde belediye ait restore edilmiş konaklardan birisinin Osmaneli Gençlik Merkezi olarak yapılması için Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut incelemelerde bulundu. Osmaneli Konaklarından birisini Bakanlığın standartlarına uygun teşrif edilerek çok kısa sürede hizmete geçirebileceklerini ifade eden Başkan Şahin, "Belediye Başkanımız restore edilmiş olan Balaban meydanındaki iki konağın buna uygun olduğunu ve hemen tahsisinin yapılabilecek durumdayız. Bakanlığımızda uygun gördüğü takdirde bu konaklarımızdan birisini gençlerimiz için Osmaneli Gençlik Merkezi faaliyete girmesi bizleri sevindirecektir. Bizler gençlerimize önem veren bir belediyeyiz. Bu önemi sportif başarılarla göstererek, taçlandırıyoruz" dedi.



Öte yandan heyet incelemeler ardından Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini gezerek gençlik üzerine yapılabilecek projeleri değerlendirdiler. - BİLECİK