Osmaneli İlçe Belediyesi kuracağı tesiste kırmızı toz ve pul biber üretecek - Son Dakika

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Osmaneli İlçe Belediyesi kuracağı tesiste kırmızı toz ve pul biber üretecek
6 saat önce
Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Düzmeşe köyünde çiftçilerin kendi imkanlarıyla ve doğal ortamda yaptıkları toz ve pul biber üretilen kurutma ve öğütme evlerini inceledi.
Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Düzmeşe köyünde çiftçilerin kendi imkanlarıyla ve doğal ortamda yaptıkları toz ve pul biber üretilen kurutma ve öğütme evlerini inceledi.
Üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, ziyaretinde yaptığı konuşmada, toz ve kırmızı pul biberin eskiden Osmaneli'nin en önemli işlenmiş tarımsal ürünlerinden olduğunu belirterek, ilçede yetişen özel biberlerden elde edilen tamamen doğal ortamda üretilen toz ve kırmızı biberin, Türkiye çapında üne sahip olduğunu kaydetti.
Şahin, ilçedeki ürünlerin doğal olarak ısıtılarak kurutulduğuna değinerek, bir tesis kurarak Osmaneli acılı-acısız kırmızı toz ve pul biberini belediye olarak üreteceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:38 Kaynak: AA
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