Osmaneli ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile Rüstem Paşa Camiinde namazın ardından bayramlaştı.

Bayramlaşmadan sonra açıklama yapan Kaymakam Ünal, bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirterek, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaymakam Ünal daha sonra makamında kurum müdürleri ve muhtarlarla bayramlaştı.

İlçedeki şehit yakınları ve gaziler ile aileleri de ziyaret edildi.???????