Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika

Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı

7 saat önce

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik'in nüfusu yüzde 1,8 azalarak 219 bin 427'ye düşerken, Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinin nüfusları ise arttı.

Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı, System.String[]

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik'in nüfusu yüzde 1,8 azalarak 219 bin 427'ye düşerken, Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinin nüfusları ise arttı.


Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Osmaneli'de 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçede 15 bin 554 kişiye ulaşılırken, köylerde yaşayanların nüfusu 5 bin 551 kişi olarak belirlendiği söyledi. Başkan Şahin, konuşmasının devamında, "2019 yılı toplam nüfus, Osmaneli'de ikamet eden ancak nüfuslarını ilçeye getiremeyen 2 bin 500 kişinin bu rakamlara ilavesi için 2020 yılının başlarından itibaren çalışmalara başlayacağız. İnşallah 2020 yılında bunu sağlar gerçek nüfusu tablolarda görürüz. Merkez nüfusun 7 bin 784'ü erkek, 7 bin 770'i kadın nüfustur. İlçe köy toplam nüfusu 5 bin 551'tür. İlçe toplam erkek nüfusu 2 bin 748, ilçe köy toplam kadın nüfusu 2 bin 803'tur. Osmaneli'nin 2019 yılı toplam nüfusu 21 bin 105 kişi oldu" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı
Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi Mansur Yavaş, Van'daki çığ felaketi için başsağlığı paylaşımında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:36:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]