Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı

6 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz heyelan bölgesinde inceleme yaptı, System.String[]

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.


İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından Ciciler köy yolunda meydana gelen heyelan bölgesine giden Yavuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ciciler Köyü Muhtarı Ahmet Yılmaz ile görüşen Yavuz, daha sonra burada yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirterek, "Kapanan köy yolumuzu ekiplerin hızlı çalışmaları sonuncunda ulaşıma açtık. Heyelan nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmaması bizleri sevindirdi." diye konuştu.

Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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