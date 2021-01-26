Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Haceloğlu Mahallesi'nde bir ailenin evine misafir olan Ünal, ziyaretlerde yardıma muhtaç ailelerle bire bir görüşerek talep ve istekleri dinlediklerini belirtti.

Ünal, ziyaretlerini her hafta sürdüreceğini ifade ederek, "Her vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle devlet olarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.