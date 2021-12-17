Osmaneli Kaymakamı Ünal, Dereyörük köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Dereyörük köyünde birtakım incelemelerde bulundu.

Dereyörük köyünü ziyaret eden Kaymakam Ünal, köy sakinleriyle bir araya gelerek içme suyu çalışmalarını yerinde gördü.

Kaymakam Ünal, KÖYDES projeleri kapsamında yürütülen içme suyu çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ünal daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Yüksel Ünal Dereyörük köyünün içme suyu problemlerinin çözüldüğünü belirterek, "Özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımız bundan böyle su sıkıntısı çekmeyecek. Köyün 4,5 kilometre uzağından getirdiğimiz su sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz bir suya kavuşmuş oldular. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Dereyörük köyünün sakinleri ise yürütülen içme suyu çalışmalardan memnun olduklarını, yaşadıkları sıkıntıların bu çalışma ile sona ereceğini ifade etti.

Kaymakam Ünal'a ziyaret esnasında İl Genel Meclis Üyeleri Alper Karadağ ve Orhan Uğur eşlik etti.