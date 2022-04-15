Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı - Son Dakika
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Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı

15.04.2022 10:29
Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Camicedit Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, hiçbir ayrım olmaksızın bir aile gibi aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının birçok şeyi hatırlattığını belirten Ünal, "Bedenimiz saatlerce aç ve susuz. Bu açlık ve susuzluk bize ihtiyaç sahibi olan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu duyguyla iftar sofrasına geliyoruz. Suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi bölüşüyoruz." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise ramazanın paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

İftara, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı - Son Dakika


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