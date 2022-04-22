Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı - Son Dakika
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Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı

22.04.2022 10:02
Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftarda konuşan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise rahmet ve bereket ayı ramazanda düzenlenen mahalle iftarlarını bu güzel ayın ruhuna yakışacak şekilde organize ettiklerini ifade etti.

Mahallede paylaşma ve bereket adına güzel bir manzara olduğunu belirten Şahin, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizi yine ramazan ayına ve oruçlu olduğumuz bir gün iftara kavuşturdu. İnönü Mahallemizde kardeşlerimizle sevgi ve dostluk içinde iftar yapıyoruz. Kardeşlik ve paylaşma ruhuyla bir arada iftar yapıyoruz. Mahalle iftarlarının amacı birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

İftar öncesi ilahi grubu tarafından ilahilerin seslendirilen programa, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.???????

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Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin, mahalle iftarına katıldı - Son Dakika


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