Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı

27.04.2022 10:35
Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık Beşevler köyünde 20 yıldır her ramazan sürdürülen toplu iftar sofrasına katılarak köylülerle bir araya geldi.

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Hisarcık Beşevler köyünde 20 yıldır her ramazan sürdürülen toplu iftar sofrasına katılarak köylülerle bir araya geldi.

Hisarcık Beşevler köy muhtarlığı ve vatandaşların 20 yıldır birlikte düzenledikleri geleneksel iftarda konuşan Kaymakam Ünal, programın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Ünal, köy sakinlerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramını tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy Muhtarı Mustafa Cambaz ise Ramazan'ın bolluk ve bereketini birlikte yaşama imkanı yakaladıklarını ifade etti.

İftara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve köy sakinlerinden yaklaşık 500 davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Başkan Soykan: 'Amacımız hizmetle gönüllere girmek' Başkan Soykan: 'Amacımız hizmetle gönüllere girmek' Hisarcık'ta 'Gençliğe Değer' projesi Hisarcık'ta 'Gençliğe Değer' projesi

Yüksel Ünal, Hisarcık, Osmaneli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin Hisarcık Beşevler köyünde iftar açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement