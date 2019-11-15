Son Dakika Haberleri: Osmaneli Kaymakamı Yavuz asfalt çalışmalarını inceledi
Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Yavuz asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yavuz asfalt çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli İlköğretim okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Osmaneli Kaymakamı Yavuz asfalt çalışmalarını inceledi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli İlköğretim okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.


Yavuz, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kendilerine okul bahçesinin düzenlenmesi konusunda talebin geldiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki tüm okulları sık sık ziyaret ediyoruz, bu ziyaretler sırasında okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarını dinliyoruz. Osmaneli İlkokuluna geldiğimde öğretmen arkadaşlar bizlerden okulun bahçesinin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu söylediler. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz."

Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul bahçesine yapılan sıcak asfalt çalışması için Kaymakam Naif Yavuz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Naif Yavuz, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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