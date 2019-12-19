Osmaneli Kaymakamı Yavuz'dan ilkokul inşaatında inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Yavuz'dan ilkokul inşaatında inceleme - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yavuz'dan ilkokul inşaatında inceleme

6 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Balaban İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Yavuz'dan ilkokul inşaatında inceleme, System.String[]

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Balaban İlkokulu bahçesinde yapımı devam eden okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Yavuz, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve Özel İdare Muhasebe Müdürü Üzeyir Elmas ile çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaatı sürekli takip ettiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Balaban İlkokulumuz inşaat bittiğinde yeni haliyle 24 derslikli, 600 öğrencinin eğitim ve öğretim görebileceği modern bir ilkokul olacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz biraz zahmet çekiyorlar, biliyoruz ama biz de buranın daha güzel olması için çalışıyoruz. İnşallah 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencilerimiz burada eğitimine devam edecek."

Osmaneli, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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