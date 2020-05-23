Osmaneli Kaymakamı Yavuz, ilçedeki Kovid-19 tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ile birlikte 4 günlük kısıtlama nedeni ile ilçe girişlerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetlemelerini yerinde inceleyip bilgi aldı.

Burada konuşan Yavuz, ilçede kurallara uyulduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"İlçemizde 4 günlük kısıtlama nedeni ile uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki hemşehrilerimiz kurallara riayet ediyor. Vatandaşlarımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramlarını kutluyorum."