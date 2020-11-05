Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'dan köylere ziyaret - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, köyleri ziyaret ederek incelemelerde buludu.

Soğucakpınar, Medetli, Kazancı, Ciciler, Balçıkhisar, Günören, Orhaniye ve Düzmeşe köylerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı.

Köy kahvelerine de uğrayan Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Halkın ve köylerin sorunlarını yerinde görüp çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Ünal, "İlçemize bağlı köyleri ziyaret ettik. Köylerimizin sorunlarını yerinde görüp muhtarlarımızdan köyler hakkında bilgi aldık, köy sakinleri ile sohbet ettik. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.