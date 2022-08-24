Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

24.08.2022 15:52
Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin dün kaybolduktan 8 saat sonra bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin dün kaybolduktan 8 saat sonra bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Dün öğleden sonra İnönü Mahallesi'ndeki evinin olduğu bölgeden uzaklaştıktan sonra Sakarya otobüsüne binerek Sakarya Büyükşehir Terminali'ne giden 9 yaşındaki Yıldırım, burada yalnız gezdiği esnada zabıta ekiplerince fark edildi.

Zabıta ekipleri konuşma güçlüğü nedeniyle çocuğu polise teslim etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hakkında kayıp başvurusu bulunduğu tespit edilen çocukla ilgili Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ulaştı.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerin ardından dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

Osmaneli Kaymakamı Ünal ve Belediye Başkanı Şahin de ailesine teslim edilen Efe Fedai Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Ünal ve Şahin, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye etti.

Kaymakam Ünal, AA muhabirine, dün öğleden sonra kaybolan Efe'nin bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçe olarak birlikte olmanın faydasını bu olayda bir kez daha gördüklerini belirten Ünal, "Sağ olsun belediye başkanımız başta olmak üzere AFAD yetkililerimiz, diğer gönüllü kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız gereken tüm ilgiyi gösterdi. Yalnız bırakmadılar. Efe kardeşimiz sadece bu ailenin değil aynı zamanda bu ilçenin çocuğudur. Ailesine de teşekkür ediyorum. Çocuğumuz sağlıklı. Onların sevinci bizim sevincimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin de "Hepimizin gözü aydın olsun." diyerek şöyle konuştu:

"Efe kaybolduğunda halkımız tedirgin olmuştu. Başta Kaymakamımız olmak üzere bütün kurumlarımızın ve Osmaneli halkının büyük gayretleriyle bir arayış içine girilmişti. Allah'a şükürler olsun çocuğumuz ailesine teslim edildi. İnşallah bundan sonra eğitim hayatındaki başarısıyla kendisinden bahsettirecek. Biz kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz."

Anne Deniz Yıldırım ise Efe'ye sağlıklı bir şekilde ulaşabildikleri için mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Münür Şahin, Yüksel Ünal, Osmaneli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı - Son Dakika
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