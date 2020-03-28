Osmaneli Kaymakamlığından iddialara yalanlama - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamlığı tarafından açıklamada, ilçede bazı kişilerin Korona virüs enfeksiyonu taşıdığı belirten ses kayıtlarının asılsız olduğu belirtildi.



Kaymakamlık resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değişik whatsapp gruplarında ve sosyal medya platformlarında ilçe hastanemizde vatandaşlarımızın ismi zikredilerek Korona virüs enfeksiyonu taşıdığı belirten ses kayıtları dolaşmaktadır. Ses kaydında bahsedilen bilgiler tamamı ile asılsız olup şu an hastanemizde kesin tanı konmuş herhangi bir Korona virüs enfeksiyonlu hasta bulunmamaktadır. Bu tür asılsız paylaşımlar hasta mahremiyetini ihlal suçu barındırdığından yapanlar ve paylaşanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi. - BİLECİK