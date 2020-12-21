Osmaneli'nin meşhur kırmızı biberinde öğütme mesaisi başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen kırmızı biberde hasadın ardından öğütme mesaisi başladı.

Geçen yıl elde ettikleri fideleri mayıs ayında toprakla buluşturan, kasım ve aralık aylarında da hasat yapan üreticiler, kırmızı biberleri makinelerde özenle öğütüyor.

Bölgede turşuluk ve kurutmalık olarak yıllık ortalama 1600 ton üretilen kırmızı biberin 80 tonu toz biber yapılıyor.

Yurt içi piyasada baharatçılar tarafından ilgi gören kırmızı toz biber, sofraları süslüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, toprak ve hava yapısından dolayı ilçede yetiştirilen kırmızı biberin benzersiz bir tadının olduğunu söyledi.

Kırmızı toz biberin özellikle köfte ve sucukta tercih edildiğini belirten Ünver, "Bu kaliteyi hiçbir yerde bulamıyorlar, yakalayamıyorlar. Buradan tohumları toplayıp Türkiye'nin, dünyanın her tarafına götürdüler ancak buradaki randımanı bulamadılar. Büyükyenice köyünün biberi dünyada tek." dedi.

Ünver, büyük ilgi gören biberin hasadının imece usulüyle yapıldığını anlattı.

Toz biberin özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kayseri gibi illerden alıcılarının bulunduğunu aktaran Ünver, "Önceki yıllarda Japonya'dan da ilgi gördü. Japonya'dan sipariş için numune istediler, numunemizi gönderdik ama onların istediği tonajı temin edemedik." ifadelerini kullandı.

Ünver, orijinal tohumlarla yetişen kırmızı biberin üretiminin devamı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Biberimizin en büyük özelliği acı olmaması"

Kırmızı biber üreticilerinden Murat Beyhan da biberin tohumunun "dededen toruna" geldiğini aktardı.

Yetiştirdikleri tohumla biber elde ettiklerini dile getiren Beyhan, şöyle konuştu:

"Biberimizin en büyük özelliği acı olmaması. Bu da yöremizin herhalde toprak yapısıyla alakalı. Buraya gelen büyük firmalar tohum aldı, götürdü ama istenilen tadı başka yerlerde alamadılar. Tatlı olduğu için bilhassa Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan üç büyük sucuk firması bizden tatlı toz biber alıyor, sıfır tat ve renk oranı çok güzel olduğu için. İlk önce şükretmek lazım. Fiyatlardan memnunuz. Üretmeye devam ediyoruz, bırakamıyoruz."