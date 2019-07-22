Osmaneli lösemili çocuklar için bir araya geldi
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Bilecik'in Osmaneli İlçe Engelliler Derneği organizesi ile Osmaneli'ndeki lösemili çocuklar ile aileleri bir araya geldiler.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
'in Osmaneli
İlçe Engelliler Derneği organizesi ile Osmaneli'ndeki lösemili çocuklar ile aileleri bir araya geldiler.
Osmaneli'nde kamp yapan Beşiktaş
Kadın Futbol
Takımı da etkinliğe katılarak lösemili çocuklara destek oldu. Osmaneli halkı tarafından çok takdir edilen Beşiktaş Kulübü'nün bu desteği aileleri de çok mutlu etti.
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