Osmaneli Meslek Yüksek Okulu en yüksek doluluk oranına ulaştı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu, tarihinin en yüksek doluluk oranının yanı sıra en fazla öğrenci sayısına da ulaştı.



Osmaneli İlçe Belediyesi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliği ile Osmaneli Meslek Yüksek Okuluna yeni bölümlerle beraber ikinci öğretime de ilaveler yapıldı. Bu kapsamda tüm derslikler de doldu. Tüm öğrencilerin ikametgahlarını ilçeye almaları için Osmaneli Belediyesi girişimlere başlarken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Osmaneli Belediyesi işbirliği birçok projede başarılı sonuçlar alınmasını sağladı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve ona bağlı Osmaneli MYO ilçemiz için çok değerli. Projelerimizde bizlere destek olan ve birlikte hareket ederek Osmaneli eğitimine büyük katkılar sağlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenlerine, değerli hocalarına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK