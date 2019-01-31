Osmaneli Meslek Yüksekokulu'na Üç Yeni Bölüm Açıyor

Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık, gelecek eğitim döneminde üç yeni bölümün açılacağını ve bunlara öğrenci alınacağını açıkladı.

Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık, gelecek eğitim döneminde üç yeni bölümün açılacağını ve bunlara öğrenci alınacağını açıkladı.



Osmaneli Kaymakam Naif Yavuz, İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık, öğretim görevlileri Şahabettin Hasar ve Yusuf Bahadır Kavas Osmaneli Belediyesi'nde bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık, 2019-2020 eğitim döneminde üç yeni bölümün açılacağını ve bunlara öğrenci alınacağını açıkladı. Yamık, yeni açılacak bölümlerin Aşçılık, Makine, Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon olduğunu ve Osmaneli'nde öğrenci sayısının en az 200 kişi kadar artacağını söyledi. Yamık, "Özellikle aşçılık bölümü 'Osmanlı Mutfağı' olarak büyük ilgi ve tercih sebebi olacak. Osmaneli Belediyesi, bir konağı Aşçılık Bölümü Osmanlı Mutfağı olarak tahsis edecek. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri de yine Osmanlı Mutfağı olarak kullanılabilecek. Makine bölümümüz özellikle sanayicimizin tercih ettiği kaliteli iş gücü ihtiyacını da karşılayacak. Hızla sanayileşen ilçemizde özellikle yetişmiş nitelikli iş gücüne çok ihtiyaç var. Makine bölümü ve devamında gelecek diğer teknik bölümlerle şirketlerimizin iş gücü ihtiyacı karşılanacak" dedi.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Hasan Yamık'a ve yardımcılarına teşekkür ederek Osmaneli de MYO 'da öğrenci sayısının yeni bölümlerle artmasının yanı sıra ilçede hareketlilik sağlayacağını belirtti. Amaçlarının Osmaneli'nde 4 bin öğrenci kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. - BİLECİK

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