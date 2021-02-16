"Osmaneli Millet Bahçesi" projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Millet Bahçesi" projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı söyledi.

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sakarya Nehri kıyısında Haceloğlu ve İnönü mahallelerimiz sınırları içinde hazine arazisinin 'Millet Bahçesi' yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Murat Kurum ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın onayı ile belediyemize tahsis işlemi tamamlandı. Osmaneli Belediyesi hazineden tahsis edilen alan ve kendisine ait olan alanında ilavesiyle 120 bin metrekare büyüklüğünde bölgemize örnek olacak Millet Bahçesi Parkı inşaatına havaların düzelmesi ile başlayacağız. Parkımızın içerisinde UEFA standardında doğal çim futbol sahası, yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol-voleybol sahası, geleneksel Türk sporları alanı, gölet ve su sporları, parkuru, bisiklet ve yürüyüş yolları,gençlik ve karavan kamp alanı, at bakımevi ve ata biniş parkuru, balık avlama yerleri, rafting parkuru, anfi tiyatro, orman gibi tesisler parkımız içinde yer alacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleri ve belediyemiz olanaklarınla ile parkımızı bölgemizde örnek olacak şekilde inşa edeceğiz Millet Bahçesi Parkı ile Osmaneli için 500 bin metrekare park hedefimize büyük oranda yaklaşmış olacağız. Osmaneli Sakarya kıyısında 6 kilometrelik alanda mükemmel bir park alanına, spor tesislerine sahip olacak. İlçemiz pandemi sonrası spor kamp merkezi olacak" dedi. - BİLECİK