Son Dakika Haberleri: Osmaneli Münür Şahin'e Sahip Çıktı

Osmaneli Münür Şahin'e Sahip Çıktı

6 dakika önce

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaklaşık 4 bin kişiyle yürüyüş yaparken, 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi rakiplerine göz dağı verdi.

Osmaneli Münür Şahin'e Sahip Çıktı, System.String[]
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaklaşık 4 bin kişiyle yürüyüş yaparken, 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi rakiplerine göz dağı verdi.

2014-2019 döneminde 5 yıl boyunca Osmaneli'ye tarihinin en büyük yatırımlarını kazandıran ve Osmaneli halkı tarafından çok sevilen, takdir edilen Belediye Başkanı Münür Şahin'e halk büyük destek verdi. AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Münür Şahin, yaklaşık 4 bin kişiyle yürüyüş yaparken, 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi rakiplerine göz dağı verdi. Başkan Münür Şahin yol güzergahındaki halkın ilgisine de onları selamlayarak karşılık verdi. 3 kilometrelik yürüyüş sırasında sık,sık, "Dik dur eğilme Osmaneli seninle", "Aday değişir başkan değişmez", "Osmaneli seninle gurur duyuyor" sloganlarının atıldığı yürüyüş seçim bürosu önünde sona erdi. Başkan Münür Şahin yaptığı teşekkür konuşmasında; "31 Martta halk ne derse o olacak, Osmaneli kararını vermiş başkanımız Münür Şahin diyor ama son dakikaya kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz, her gün bir önceki günden daha kalabalık olacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Yaşam
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