Osmaneli MYO'nun öğrenci sayısı bin 400'e çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Osmaneli MYO'nun öğrenci sayısı bin 400'e çıkıyor - Son Dakika

Osmaneli MYO'nun öğrenci sayısı bin 400'e çıkıyor

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO)'nun öğrenci sayısı bin 100'den bin 400'e çıkıyor.

Osmaneli MYO'nun öğrenci sayısı bin 400'e çıkıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Osmaneli Meslek Yüksek Okulu (MYO)'nun öğrenci sayısı bin 100'den bin 400'e çıkıyor.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli MYO'nun 2020-2021 eğitim dönemi için yeni bir bölüm daha ilave edilerek, öğrenci sayısı bin 100'den bin 400'e çıkıyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, YÖK'ün Osmaneli için yeni bir bölümüm onayladığı müjdesinin vererek, "Osmaneli Belediyesi olarak bugünlerde bitirmek üzere olduğumuz ve Osmaneli MYO'na tahsis edeceğimiz 5 derslik içinde büyük bir mutfağı içeren Kelemcioğlu Konağı eğitime çok büyük katkı sağlayacak. Özellik aşçılık başta olmak üzere öğrencilerin tercih ettiği bölümlere 2'inci öğretim ilavesiyle öğrenci sayımız önümüzdeki öğretim döneminde daha da artacak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a ve emeği gecen kurul üyelerine teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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