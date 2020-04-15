Osmaneli'nde 180 emeklinin maaşı evinde teslim edildi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü 180 emeklinin maaşı, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kendilerine ulaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubunun 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını bankalardan çekerek ilgili belge ile birlikte evlerine teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin, vatandaşların diğer taleplerine de yardımcı olduğu kaydedildi.