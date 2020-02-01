Osmaneli'nde 2 büyük yatırım - Son Dakika
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Osmaneli'nde 2 büyük yatırım

6 saat önce

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde ilçeye 2 büyük yatırım kazandırıldığı anlatarak, "Bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak ve Osmaneli'ni hızla büyütecek iki yatırımla ilçemiz sanayi ile büyüme hedefini de gerçekleştirecek.

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde ilçeye 2 büyük yatırım kazandırıldığı anlatarak, "Bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak ve Osmaneli'ni hızla büyütecek iki yatırımla ilçemiz sanayi ile büyüme hedefini de gerçekleştirecek. Yatırımı kazandıran Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.


Şahin, yaptığı açıklamada, Osmaneli Organize Sanayi Bölgemizin yıllardır kangren haline gelen bir sorununu çözüldüğünü söyledi. Toplamda bin 500 kişiye çalışma fırsatı doğuracak 2 adet büyük yatırımı yapma noktasında büyük aşama kaydettiklerini anlatan Şahin sözlerine şöyle devam etti;


"Sanayicilerimize yatırım için ilimizi seçtikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli büyümeye ve yükselmeye devam edeceğiz. Osmaneli her alanda hedeflerine birlik ve beraberlik içinde varacaktır "dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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