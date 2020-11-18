Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı

18.11.2020 11:10
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uygulanacak "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor" projesinin tanıtım toplantısı ve imza töreni gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uygulanacak "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor" projesinin tanıtım toplantısı ve imza töreni gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan ve BEBKA ajansı tarafından 2 milyon TL hibe alınan "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor" projesinin tanıtım ve imza töreni gerçekleştirdi. Yapılan tanıtım ve imza törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetli davet edilirken, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Projemizin en büyük katkısı önce ilçemizin ve devamında ilimizin fide ihtiyacını karşılayacak olması"

Açılış konuşması yapan Başkan Şahin, "İlçemiz üç yeni yatırımla büyüme ve yükselişini sürdürürken yeni yatırımlarla bunu hızlandırıyor. Bugün başlattığımız üç yeni yatırımımız Osmaneli için hayırlı olsun. Kısaca bugün başladığımız projeler hakkında bilgi verelim. BEBKA destekleri ve öz kaynaklarımız ile Modern Seracılık ve Modern Fidecilik projemiz Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ile birlikte başladık. BEBKA Genel Sekreterinin ve proje iştirakçileri Bilecik Tarım İl Müdürlüğü, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası katılımı ile gerçekleşecek projemizin tanıtımı ve 2 milyon TL hibe desteği için imzalar atıldı ve yatırım başladı. Osmaneli Belediyesi olarak kuruluşuna destek verdiğimiz Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ile kadınlarımıza ekonomik anlamda destek sağlamayı hedefliyoruz. Tarımda asıl yükü çeken kadınlarımız bu proje ile fide yetiştiriciliği ve modern seralarda faaliyetlerini geliştirme fırsatını bulacak. Projemizin en büyük katkısı önce ilçemizin ve devamında ilimizin fide ihtiyacını karşılayacak olması. Tarımda fide maliyeti olarak çiftçimizin büyük maliyetler ödemesi büyük sorun oluşturuyordu. Bu proje ile hem kadın istihdamına öncelik verilirken, tarımda fide maliyetlerini düşürecek bir çalışmayı da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Çocuklarımız 3 bin metrekarelik alanda ağaçlar, çimler içinde nezih bir ortamda eğitim alacak"

Başkan Şahin, temeli atılan Gündüz Bakım Evi projesi hakkında bilgi vererek, "Ticaret Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız destekleri ile Kadın Girişimciler Kooperatifimiz ile çocuklarımız için Gündüz Bakım Evi projesi yatırımını 3 bin metrekarelik alanda başladık. Çalışan kadınlarımız için çocuklarının güvenilir kurumlarda yetişmesi çok önemsediğimiz konu. Çok değerli öğretici kadromuzla okul öncesi eğitim ve çocuklarımızın gelişiminin sağlanması Osmaneli Belediyesi olarak çok önemsediğimiz öncelikli konumuz. Yabancı dilden, spora, bireysel gelişime, müzik, din, kültür gibi tüm alanlarda çocuklarımızın gelişimini sağlayacağız. Çocuklarımız 3 bin metrekarelik alanda ağaçlar, çimler içinde, sebze, meyvelerini kendilerini yetiştirerek ve küçük kanatlı hayvanları, kuşları besleyerek doğal bir ortamda ve sağlık kurumumuzun yanında nezih bir ortamda eğitim alacak" dedi.

"Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başladık"

Başkan Şahin, son olarak, temellerini attıkları Osmaneli Belediyesi Yeni Küçük Sanayi projesi hakkında bilgi vererek, "Osmaneli esnafımızın, tüccarımızın yanı sıra ilçemizde yatırım yapmak isteyen, küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz, işletmelerimizin taleplerini karşılamak için yaklaşık iki yıldır yaptığımız planlamaları hayata geçiriyoruz. Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başladık" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı
Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli, Bilecik, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde 2 milyon lira hibe destekli projenin tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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