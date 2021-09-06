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Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu - Son Dakika

Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu

06.09.2021 14:21
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu, System.String[]

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırmak için örnek çalışmalara devam eden Osmaneli Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilçenin dört mahallenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırmak için örnek çalışmalara devam eden Osmaneli Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilçenin dört mahallenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Osmaneli Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Osmaneli'nin dört mahallesinde dört ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri'nde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanabilecek. Ayrıca 100 adet de okullara, fabrika önlerine ve bazı sokaklara geri dönüşüm kumbaraları konulacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin "Atıkların geri dönüşüme uygun şekilde ayrıştırılması, personel eğitimleri ve projenin ilçe genelinde uygulanabilirliği için attığımız adımlara yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız yedi ayrı atığı bu merkezlerimize getirerek amacına uygun şekilde ayrıştırmamız ve toplayabilmemiz için eminim ki bizlere yardımcı olacaktır. Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçilip maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması için el ele verip bu harekete destek olalım" dedi.

"Atıklar kaynağında ayrı toplanacak ve geri kazanımı sağlanacak"

Daha sonra konuşan Kaymakam Yüksel Ünal "Osmanelilerin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış olacak.

Uygulama ile atıklar, kaynağında ayrı toplanacak ve geri kazanımı sağlanacak. Belediye başkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün okulların ilk açılma günü olması münasebetiyle öğrencilerimiz ile birlikte mobil atık merkezimize geri dönüşüm için evimizde bulunan atıklarımızı attık" dedi

Yapılan konuşmaların ardından kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve öğrenciler ile birlikte ilçe merkezine kurulan mobil atık getirme merkezine ellerinde bulunan malzemeleri ayrı ayrı bulunan bölmelere attılar. - BİLECİK

Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu
Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli'de dört noktaya mobil atık merkezi konuldu - Son Dakika


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