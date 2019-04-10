Osmaneli'nde "Ayva Yetiştiriciliği" Eğitimi Düzenlendi

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde "Ayva Yetiştiriciliği" eğitimi düzenlendi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Birliği
ve Türkiye
Ulusal Ajansı desteği ile yürütülmekte olan Eco-friendly Farming For Future isimli proje kapsamında Bilecik'in Osmaneli İlçesinde "Ayva Yetiştiriciliği" eğitimi düzenlendi. Eğitim programına Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz'un yanı sıra Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, il, ilçe müdürlüğümüz teknik elemanları ile çiftçiler katıldı. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen programda, proje ortağı da olan Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü uzmanları Dr. Erdinç Uysal
, Dr. Emin Akçay
ve Cemil Hantaş eğitici olarak yer aldı.
Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren İl Müdürü Yoldaş, tarımsal üretimin önemine ve Osmaneli ilçesindeki tarım potansiyeline dikkat çekti. İl müdürlüğü olarak üretimin ve üreticilerimizin gelir düzeyinin arttırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini, yeni projeler geliştirdiklerini belirtti. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerin üretimin daha bilinçli yapılmasını sağlayacağını, bunun da verimi arttırırken maliyetlerin düşmesine olanak sağlayacağını ifade etti.
Konuşmanın ardından eğiticiler sunumlarını gerçekleştirilirken yetiştiricilik, gübreleme ve bitki sağlığı konularında yapılan sunumların ardından soru cevap şeklinde eğitim sona erdi. - BİLECİK