Osmaneli'nde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince şehir içinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

İlçede başlayan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmaneli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede kar temizliği yapan ekipler, diğer taraftan ise yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden de çok sayıda personel katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde vatandaşlar dün sabah karlı bir güne uyandı. Uzun zamandır İlçemize yağmayan kar dün sabaha karşı yağmaya başlarken, sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele ekiplerimiz sahadaydı. Karayolları, özel idare ekipleri çevre ilçe bağlantı yolları ve köy yollarında çalışmalarını sürdürürken, belediye ekiplerimiz de ilçe merkezindeki ana arter ile ara sokaklarda kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. İlçede halen kar yağışı devam ederken ayrıca araçlarıyla yolda kalan vatandaşlarımıza da ekiplerimiz yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.