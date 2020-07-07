Osmaneli'nde bu yıl 28 bin ton karpuz hasadı bekleniyor - Son Dakika

Osmaneli'nde bu yıl 28 bin ton karpuz hasadı bekleniyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlalarda ilk kırımların yapılmasıyla birlikte karpuz sezonu başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlalarda ilk kırımların yapılmasıyla birlikte karpuz sezonu başladı. Çiftiler bu yıl 28 bin ton karpuz üretimi bekliyor.

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Osmaneli'ne ve köylerine bağlı yaklaşık 319 çiftçi bu yıl 4 bin dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirirken, ortalama dönümüne 7 ton karpuz hasadı bekleniyor. Geçtiğimiz yıl dönümü 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında satılırken, bu yıl dönümü 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında satılması bekleniyor. Karpuz fiyatlarının sezon boyunca bu şekilde giderse üreticisinin yüzünü güldüreceğini anlatan Medetli Köy Muhtarı Gürhan Karaca "Şu anda Osmaneli'ne bağlı Medetli Köyünde ilk kırımlar yapıldı. Köyümüzde tarlalarımızın dönümü 4 bin beş yüz TL ile 5 bin 500 arası ilk yolum olarak satıldı. İkinci yolumlar ise önümüzdeki günlerde satılacak. Bu sene karpuzda çiftçilerimiz için güzel bir yıl. Bunun Medetli köyü için değil tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.


"Medetli Köyü çiftçilerimiz 10 bin dönümlük bir arazide karpuz, kavun, domates, gibi çeşitli ürünler yetiştirmekte"


Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise çiftçilerin karpuz veriminden ve bu yıl ki fiyatlarından memnun olduğunu anlatarak, "Osmaneli'nde şu anda ilk hasat yapılıyor. Karpuzun tadı da, aroması da çok güzel. Fiyatlar da çiftçilerimiz açısından oldukça tatmin edici bir seviyede inşallah sezon boyunca da böyle devam eder. İlçemizde Ziraat Odamıza kayıtlı çiftçilik yapan iki bin çiftçimiz var. Osmaneli de toplam 75 bin dönüm arazide çeşitli meyve sebze ekim ve dikimi yapılıyor. Bugün bunlardan en büyük araziye sahip olan Medetli Köyümüz. Medetli Köyü çiftçilerimiz 10 bin dönümlük bir arazide karpuz, kavun, domates, gibi çeşitli ürünler yetiştirmekte. 2020 yılında inşallah Osmaneli'mizin incisi meşhur Osmaneli alaca karpuzumuzun ilk hasadını medetli köyümüzden başlatıyoruz. Tarladan karpuz toptancılarına bu sene dönümü 4 bin 500 ile 5 bin 500 arası satılıyor. Bu sene inşallah bereketli geçecek, tarım işçilerimiz akşamüzeri saat 18.00'de akşam güneşi batmadan önce karpuzları toplayıp öbek öbek yapıyorlar, sabah erken saatlerde de kamyonlar gelip tarladan karpuzları sarıp Türkiye'nin dört bir yanında bulunan hallere götürüp satışa sunuluyor. 2020 yılı Osmaneli de ve tüm Türkiye'de çiftçilik yapan, tarımla uğraşan çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun bol kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaneli'nde bu yıl 28 bin ton karpuz hasadı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi
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